اذاعة وتلفزيون
كورونا يوقف “نهار العرس”
إصابة رشيد بالفيروس حالت دون إكمال تصوير مشاهد الفيلم اضطر فريق عمل فيلم تلفزيوني يحمل عنوان “نهار العرس”، إلى توقيف تصوير مشاهد العمل، بعدما ثبتت إصابة الممثل عبد الإله رشيد، والذي يجسد دور البطولة، بفيروس كورونا. وقال رشيد في حديثه مع “الصباح”، إن فريق العمل، أوقف التصوير، مباشرة بعدما تسللأكمل القراءة »
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