الأولى
حملات مبكرة بأموال مخدرات
بارونات يتنافسون على استقطاب مرشحين ويعرضون تمويلات بالملايير اشتدت المنافسة بين بارونات مخدرات لاستقطاب مرشحين، وعرض التمويلات عليهم. وأفادت مصادر أن مناطق الشمال تعرف تحركات مشبوهة، خلال الأسابيع الأخيرة، لشخصيات معروفة بالاتجار في المخدرات، إذ تنظم حفلات وهمية، وتوجه الدعوات لموالين لبعض المرشحين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأكدت مصادر “الصباح”أكمل القراءة »
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