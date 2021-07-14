الأولى
مقاضاة كبار مسؤولي تعاضدية الموظفين
ستتم مقاضاة كبار مسؤولي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسبب الفساد، وخرق القانون، وضياع الملايير، وفق ما كشف عنه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الذي كان في حالة غضب وهو يناقش البرلمانيين عن سبب عرقلة مجلس المستشارين المصادقة على مشروع قانون التعاضد، المحال عليه من قبل مجلس النواب منذأكمل القراءة »
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