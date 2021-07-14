الأولى
أطر تفجر فضيحة بوزارة الصحة
فجر موظفون وأطر غاضبون على مسؤول نافذ في وزارة الصحة، يعيش على “المؤقت” منذ مدة، فضيحة مدوية، سيكون لها ما بعدها، قبل نهاية الولاية الحكومية، وهي الفضيحة التي ستطيح برؤوس كثيرة داخل الوزارة. وقال موظفون في الوزارة نفسها، مستاؤون من التمييز في منح التعويضات، إن “حاشية مسؤول كبير من الأطرأكمل القراءة »
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