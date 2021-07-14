الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي انضم محسن متولي إلى تداريب الرجاء الرياضي، وشارك في حصة بداية الأسبوع، بعد غيابه عن نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية السبت الماضي، بقرار من المدرب لسعد الشابي. وذكر مصدر مطلع أن متولي يحاول تحسين علاقته مع المدرب، واستعادة مؤهلاته، أملا في المشاركة في نهائي كأس الأندية العربية أمام اتحادأكمل القراءة »
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