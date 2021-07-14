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فارس في حفل بأبوظبي تشارك المغنية ميريام فارس، النجم تامر حسني، إحياء حفل غنائي في مدينة أبو ظبى بالإمارات، يوم الجمعة 23 يوليوز الجاري… في ثالث أيام عيد الأضحى. وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، أخيرا، أغنية “غدارة يا دنيا” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهيأكمل القراءة »
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