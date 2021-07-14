الرياضة
باريس ينهي جدل راتب حكيمي
النادي أعلن أن اللاعب سيتقاضى 865 ألف أورو شهريا كشف باريس سان جيرمان الأجر الشهري لأشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، معلنا أنه سيتقاضى 865 ألف أورو شهريا، وأن يوجد ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين بالنادي الباريسي، الموسم المقبل. وأوضح باريس سان جيرمان أن حكيمي يأتي في الرتبة التاسعة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا