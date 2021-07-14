الرياضة
خاليلوزيتش يبدأ الإعداد لغينيا والسودان
يتابع الأشرطة تمهيدا لتصفيات المونديال ولاعبون يخرجون من حساباته علمت “الصباح” أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، بدأ في التحضير للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات العالم بقطر 2022، من خلال جميع أكبر عدد من المعلومات، المتعلقة بطريقة لعب المنتخبين الغيني والسوداني، منافسي الأسود على بطاقة التأهل للجولة الفاصلة. وتجرى الجولة الأولىأكمل القراءة »
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