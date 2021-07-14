الرياضة
بولكسوت يهزم كورونا
شباب المحمدية سجل حالة واحدة في الشطر الثاني من البطولة استأنف محمد بولكسوت، لاعب شباب المحمدية، تداريبه مع الفريق، بعد شفائه من فيروس كورونا. وشارك بولكسوت في التداريب الجماعية لأول أمس (الاثنين)، بشكل عاد، بعد تأكد شفائه، وانتهاء مرحلة التأهيل الفردي. وتألق بولكسوت في المباريات الأخيرة، قبل إصابته، رغم تغييرأكمل القراءة »
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