حوادث
ملف تبديد أموال عامة بآسفي أمام النقض
متهمون أدينوا ابتدائيا واستئنافيا من أجل التزوير وتبديد أموال عامة يترقب الرأي العام المحلي والعديد من المتتبعين، القرار الذي سيصدره القسم الجنائي الأول بمحكمة النقض بالرباط، غدا (الأربعاء) بخصوص القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة سابق وموظفون عموميون بالإضافة إلى الممثل القانوني لإحدى الشركات والذي يشغل في الآن نفسه عضويةأكمل القراءة »
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