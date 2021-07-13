الرياضة
أندية البيضاء سطات تتألق في دورة المحمدية
مشاركة مكثفة وقاضي حاجة يفوز بالبطولة نظمت أندية الكراطي التابعة لجهة البيضاء سطات والمنضوية تحت لواء الجامعة الملكية لهذه الرياضة، البطولة الجهوية، أول أمس (الأحد)، بالقاعة الرياضية التابعة لجمعية النادي البلدي للمحمدية. وشهدت أغلب المسابقات تشويقا وتنافسا حادين، كما نوه الحاضرون بالظروف التنظيمية، رغم ظروف الجائحة، وخصصت هذه البطولة لفئاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا