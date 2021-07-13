الرياضة
الزمامرة يفسخ عقدي غابونييه
أكد مصدر مطلع أن إدارة نهضة الزمامرة حسمت رسميا في فسخ عقدي اللاعبين الغابونيين عبدو أتشاباو دجاميلو وغراس أديو يويو، من جانب واحد. وكشف المصدر أن المكتب المسير للفريق أجرى عدة اتصالات مع اللاعبين ووكيلهما، من أجل إيجاد صيغة لفك الارتباط معهما، لكنهما رفضا كل الاقتراحات. وتشبث اللاعبان بتسليمهما جميعأكمل القراءة »
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