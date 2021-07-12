الرياضة
إيقاف 20 شخصا في مواجهات بين الجماهير بسلا
أغلبهم قاصرون وأسفرت عن تخريب سيارات وممتلكات عامة وعودة الكتابات الحائطية إلى أسوار المدينة تواصلت بحي بطانة بسلا المواجهات الدامية بين محسوبين على جمهور الجيش الملكي ونظرائهم من الجمعية السلاوية، أسفرت عن إيقاف 20 فردا، أغلبهم من القاصرين، وتخريب ما لا يقل عن عشر سيارات خاصة، وبعض الممتلكات العمومية. وعلمتأكمل القراءة »
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