اذاعة وتلفزيون
اعتداء على صحافي بقناة العيون الجهوية
مطالب بفتح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تحقيقا في حادث الاعتداء تعرض عياد السرتي، المكلف برئاسة التحرير بقناة العيون الجهوية إلى اعتداء داخل مقر عمله أثناء التحضير للنشرة الإخبارية الرئيسية. وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ بشأن الموضوع إن ما حدث يعتبر “سابقة لم يعرفها المشهد النقابي داخل الشركة الوطنيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا