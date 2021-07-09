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الخالدي في وضع صحي صعب
يجتاز الفنان نبيل الخالدي، خلال الفترة الأخيرة، أزمة صحية حادة استدعت إدخاله قسم العناية المركزة بإحدى مصحات البيضاء. وحسب مصادر مقربة من الخالدي فإن الفنان والملحن أصيب بوباء كورونا، رغم تلقيه جرعتي التلقيح، وتدهورت حالته الصحية بشكل خطير. وتداول عدد من الفنانين وأصدقاء الخالدي صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي منهمأكمل القراءة »
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