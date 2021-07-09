اذاعة وتلفزيون
الأولى تفرج عن “نصف قمر”
مسلسل جديد يعالج العلاقات الاجتماعية والإنسانية علمت “الصباح” أنه تقرر عرض مسلسل يحمل عنوان “نصف قمر” على القناة “الأولى”، خلال الموسم التلفزيوني المقبل. وكان من المنتظر أن تبث حلقات المسلسل الجديد والذي يجمع عددا من الأسماء، رمضان الماضي، إلا أن مسؤولي القناة اختاروا المراهنة عليه خلال الموسم المقبل لرفع نسبأكمل القراءة »
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