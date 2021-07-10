ملف الصباح
لا إجراءات حمائية جديدة
تخوف من ارتفاع عدد المصابين بفعل التنقل وإمكانية إجبارية جواز اللقاح للتنقل لم تضع حكومة سعد الدين العثماني، أي إجراءات حمائية جديدة للوقاية من وباء كورونا، الذي بدا يهدد صحة المواطنين بفعل ارتفاع عدد الإصابات، والحالات الحرجة، وبروز أنواع مختلفة من متحور كورونا. واكتفت وزارة الصحة بتحذير المواطنين من مغبةأكمل القراءة »
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