الصباح الفني
“عصام طالنتس” في نسخة ثالثة
أعلن عصام كمال، أخيرا، عن إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة اختيار المواهب الغنائية بعنوان “عصام طالنتس”، والتي يفتح فيها المجال لمشاركة المواهب في مجال الغناء من شتى الفئات العمرية. وأكد عصام كمال عبر ما نشره على حسابه الرسمي على “إنستغرام” أنه من أجل المشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة “عصامأكمل القراءة »
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