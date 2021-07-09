الأولى
تحت الدف
عانت السياحة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتدخلت الحكومة لتقديم المساعدات المالية للقطاع، سواء بالنسبة إلى الفنادق أو وكالات الأسفار، وشركات كراء السيارات، والصناعة التقليدية. وحينما بادر الملك محمد السادس، إلى تسهيل عملية عودة مغاربة العالم بتخفيض أثمنة التذاكر، روجت الفنادق أنها ستعمد بدورها إلى تقليص أسعار الغرف، ووجبات التغذية والمشروباتأكمل القراءة »
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