حوادث
اعتقال مروج ممنوعات بالصخيرات
أحال المركز الترابي للدرك الملكي الصخيرات المركز، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، الاثنين الماضي، مروجا للكوكايين والشيرا، ضبط في حالة تلبس بترويج الممنوعات، لتأمر النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية. وأوضح مصدر “الصباح” أن عناصر التدخل نصبت كمينا للموقوف الذي يتحدر من دوار الجديد وبحوزته عشرة غراماتأكمل القراءة »
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