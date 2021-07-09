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الصباح الفني

سميرة سعيد تستعيد فترة السبعينات

منذ دقيقة واحدة
الديفا المغربية تحضر لأغنية جديدة بعنوان «مون شيري» كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد بعض تفاصيل أغنيتها، يتوقع أن تطرحها خلال الأيام المقبلة، وهي أغنية من أغاني ألبومها الجديد، والذي تطرحه بشكل تديريجي. وقالت سعيد في آخر خروج إعلامي لها، إن الأغنية تحمل عنوان “مون شيري”، ستعود من خلالها إلى فترةأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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