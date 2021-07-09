الصباح الفني
سميرة سعيد تستعيد فترة السبعينات
الديفا المغربية تحضر لأغنية جديدة بعنوان «مون شيري» كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد بعض تفاصيل أغنيتها، يتوقع أن تطرحها خلال الأيام المقبلة، وهي أغنية من أغاني ألبومها الجديد، والذي تطرحه بشكل تديريجي. وقالت سعيد في آخر خروج إعلامي لها، إن الأغنية تحمل عنوان “مون شيري”، ستعود من خلالها إلى فترةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا