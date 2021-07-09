الرياضة
نقطة تفصل الوداد عن اللقب
البنزرتي يؤكد أن فريقه اقترب من حسم البطولة والصحابي اعترف بقوة المنافس باتت نقطة تفصل الوداد عن الفوز باللقب الواحد والعشرين في مسيرته، على بعد أربع جولات من نهاية البطولة، بعد فوزه أول أمس (الأربعاء)، على سريع وادي زم، بهدفين لصفر، في المباراة التي احتضنها ملعب محمد الخامس، لحساب الجولةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا