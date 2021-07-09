مجتمع
جمعية منتجي البطاطس تجدد مكتبها
أضرضور: الجمع العام تنزيل أمثل للهيكلة الجديدة للجمعيات المهنية عقدت الجمعية المغربية لمنتجي البطاطس بالمغرب، أخيرا، جمعها العام العادي بمقر “أسبم»، بالبيضاء، وجددت من خلاله مكتبها المسير. وشاركت في هذه المحطة فروع جهات البيضاء سطات، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة، وانسحب فرع فاس مكناس لموقفه من بعض التعديلاتأكمل القراءة »
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