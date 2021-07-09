fbpx
الرياضة

الأولمبياد في مهب الطوارئ

منذ 14 دقيقة
الألعاب تدخل الحجر أياما قبل انطلاقها بسبب ارتفاع حالات كورونا واللجنة الدولية في ورطة فاجأت سلطات طوكيو، صباح أمس (الخميس)، اللجنة الدولية الأولمبية والعالم، بإعلان حالة الطوارئ في المدينة، وفرض حظر تجوال، ساعات قبل بداية اجتماع هام حضره توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية، ومسؤولون حكوميون واللجنة المنظمة لأكبر تجمع رياضيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 دقيقة
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى