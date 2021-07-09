الرياضة
الأولمبياد في مهب الطوارئ
الألعاب تدخل الحجر أياما قبل انطلاقها بسبب ارتفاع حالات كورونا واللجنة الدولية في ورطة فاجأت سلطات طوكيو، صباح أمس (الخميس)، اللجنة الدولية الأولمبية والعالم، بإعلان حالة الطوارئ في المدينة، وفرض حظر تجوال، ساعات قبل بداية اجتماع هام حضره توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية، ومسؤولون حكوميون واللجنة المنظمة لأكبر تجمع رياضيأكمل القراءة »
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