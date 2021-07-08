أســــــرة
خوف الطفل من أقرانه يؤثر على شخصيته
في الوقت الذي يشجع فيه بعض الآباء والأمهات أطفالهم على اللعب مع الآخرين، والاستمتاع بأوقات مرحة، يفاجؤون بخوفهم من الاقتراب منهم، والابتعاد، قدر الإمكان عن الأطفال، والبقاء وحدهم، وهو ما يقلق الآباء، ويجعلهم، في الكثير من الأحيان، يلجؤون إلى العنف. ويزداد الأمر صعوبة، عندما لا يستطيع الطفل الدفاع عن نفسه،أكمل القراءة »
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