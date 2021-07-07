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وزراء الأغلبية “يقاطعون” العثماني
رئيس الحكومة يتهم جهات بالتشويش ويؤكد أنه قدم حصيلة شاملة “قاطع” وزراء أحزاب الأغلبية الحكومية، رئيسهم سعد الدين العثماني، الذي قدم حصيلة حكومته بالبرلمان، أمس (الثلاثاء)، ما يعني وجود خلاف قوي بينه وبينهم حول الكيفية التي قدم بها حصيلة عمل كل واحد منهم. واتهم وزراء، حسب مصادر ” الصباح”، رئيسأكمل القراءة »
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