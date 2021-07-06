fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ ساعتين
تناول 34 شطيرة في 10 دقائق لم تتمكن بطلة مسابقة التهام البرغر السنوية في واشنطن، مولي شولير، من تناول الشطائر التي ابتلعتها العام الماضي، عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسي البالغ 35 شطيرة. وشاركت بطلة المسابقة كأس البطولة، الجمعة الماضي، مع الفائز بالمركز الثاني العام الماضي بعدما تناول كل منهماأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى