الصباح الفني
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تناول 34 شطيرة في 10 دقائق لم تتمكن بطلة مسابقة التهام البرغر السنوية في واشنطن، مولي شولير، من تناول الشطائر التي ابتلعتها العام الماضي، عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسي البالغ 35 شطيرة. وشاركت بطلة المسابقة كأس البطولة، الجمعة الماضي، مع الفائز بالمركز الثاني العام الماضي بعدما تناول كل منهماأكمل القراءة »
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