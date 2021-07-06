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صالح يصدر “من التاريخ المنسي إلى التاريخ العادل”
صدر كتاب جديد للمؤرخ والمفكر التونسي علي مولى صالح بعنوان: “من التاريخ المنسي إلى التاريخ العادل: دراسات في تجربة المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش”، ضمن منشورات مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية. يعدّ الكتاب الذي جاء في 208 صفحات، دراسة نقدية ثرية لتجربة المؤرخ المغربي إبراهيم القادري بوتشيش التي استمرت طيلةأكمل القراءة »
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