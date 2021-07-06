مجتمع
قناديل البحر تعود إلى شواطئ الحسيمة
تعرض مصطافون ببعض شواطئ الحسيمة، خاصة ” تلايوسف ” و “تمشذين “، أخيرا، للسعات أو شحنات كهربائية، كما وصفها البعض، مصدرها قناديل البحر التي ظهرت مرة أخرى بالمنطقة. واختلفت الإصابات، بسبب عدد اللسعات التي تعرض لها بعض المصطافين وأماكن اللسع، ومدى قوة مناعة كل جسم. وعلم من مصادر مطلعة، أنأكمل القراءة »
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