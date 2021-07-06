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افتتاح أول “أكوا بارك” ببني ملال
افتتح أخيرا ببني ملال، المنتزه السياحي “دينولاند أكوا بارك”، الأول من نوعه في جهة بني ملال خنيفرة، يمتد على مساحة 22 ألف متر مربع، وتطلب غلافا ماليا يناهز 70 مليون درهم. ويضم المركب الترفيهي، فندقا من صنف أربعة نجوم بطاقة استيعابية تصل 80 سريرا، ومطاعم مصنفة وعادية، وقاعة كبرى للمؤتمراتأكمل القراءة »
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