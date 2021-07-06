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وهبي: لم نعد حزب السلطة
أمين عام “البام” قال إن الباب مفتوح للعماري واعتذر للمهاجري وسخر من الأغلبية قال عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، إنه تمكن، أخيرا، من محو الصورة النمطية التي تم إلصاقها بحزبه في فترات سابقة، بأنه حزب السلطة والدولة، وعلى الجميع أن يهابه. وأوضح المتحدث نفسه، الذي حل ضيفا فيأكمل القراءة »
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