مجتمع
مركز لإعادة إدماج السجناء بمكناس
قامت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أخيرا بتنظيم حفل افتتاح مركز المصاحبة وإعادة الإدماج الكائن بحي الزيتون بمكناس، بحضور عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، مرفوقا برؤساء المصالح الخارجية والأمنية، إلى جانب المنسق الوطني لمؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء. ووزعت مشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء ونزيلات سابقين بالمؤسسات السجنيةأكمل القراءة »
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