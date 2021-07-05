وطنية
نقابة “بيجيدي” خارج الحوار الاجتماعي
الحلوطي يتهم الحزب ووزير الشغل واللامنتمون ينتصرون تعرض قادة نقابة الاتحاد الوطني للشغل، التابعة للعدالة والتنمية، لصدمة قوية لمناسبة الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المأجورين في القطاعين العام والخاص، ما سيقلص عدد أعضائها بمجلس المستشارين. وفقدت نقابة «بيجيدي»، أيضا صفة النقابة الأكثر تمثيلا، لأنها لم تحصل على نسبة 6 فيأكمل القراءة »
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