الصباح الفني
رجوي: “كسولة” في البحث عن الأغاني
هل لديك مشاريع فنية جديدة، بعد أشهر من الركود الفني الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد؟ أحضر في الوقت الراهن لأغنية جديدة سيشرف على تلحينها مهدي مزين، أفكر في تصويرها على طريقة فيديو كليب وطرحها على قناتي الخاصة على “يوتوب”. هل ستعوضين بهذه الأغنية غيابك عن الساحة الفنية لمدة طويلة،أكمل القراءة »
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