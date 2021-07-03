الرياضة
غوارديولا والغولف
انتشرت صورة للإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس الغولف، إذ أثارت تعاليق كثيرة من قبل محبي الفريق الأزرق. وسبق لغوارديولا القول إن الغولف هي رياضته المفضلة بعد كرة القدم، وإنه يمارسها باستمرار، وخاصة في العطل، إذ يستغل توقف المنافسات من أجل تجديد اللقاء بملاعبأكمل القراءة »
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