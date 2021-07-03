الصباح الفني
إحسان الركراكي تطلق “دابا”
أطلقت، أخيرا، الفنانة إحسان الركراكي أغنية جديدة بإيقاعات شبابية تحمل عنوان “دابا”، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب. وتعاونت الفنانة إحسان الركراكي في أغنية “دابا” مع كاتب الكلمات والملحن محمد نصري، بينما تولى توزيعها الفنان روني، وهي عمل من توقيع المخرج محمد زاكي وإنتاجها الخاص. وقالت الفنانة إحسان الركراكي،أكمل القراءة »
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