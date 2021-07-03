وطنية
افتحاصات الضرائب تدر 200 مليار
مراقبون درسوا وثائق أزيد من 1683 ملفا وضبط 384 ألف ملزم جديد شنت المديرية العامة للضرائب حملة مراقبة ميدانية همت عددا من المقاولات والمهن الحرة، بعدما تبين أن تصريحات المعنيين بهذه الحملة تتضمن معطيات مشكوكا في صحتها. وأفادت مصادر من المديرية أن مراقبيها افتحصوا أزيد من 1683 ملفا، جلها تعودأكمل القراءة »
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