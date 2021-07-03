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وطنية

افتحاصات الضرائب تدر 200 مليار

منذ ساعتين
عمليات المراقبة مكنت من تحديد 384 ألف ملزم جديد (أرشيف)
مراقبون درسوا وثائق أزيد من 1683 ملفا وضبط 384 ألف ملزم جديد شنت المديرية العامة للضرائب حملة مراقبة ميدانية همت عددا من المقاولات والمهن الحرة، بعدما تبين أن تصريحات المعنيين بهذه الحملة تتضمن معطيات مشكوكا في صحتها. وأفادت مصادر من المديرية أن مراقبيها افتحصوا أزيد من 1683 ملفا، جلها تعودأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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