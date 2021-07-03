الرياضة
رسالة رياضية: النفاتي ولاعبو “الماص”
في يوم واحد، وقع حدثان، يكشفان مستوى التسيير في الأندية الوطنية، لنتأمل: أولا، غرم مولودية وجدة لاعبه آدم النفاتي 20 مليونا، أي ثلث منحته السنوية، بدعوى أن اللاعب تخلف عن حصة تدريبية، رغم أنه برر غيابه بعناصر مادية، مثل صور الحادثة التي تعرض لها، ومحضر الدرك. هذا التعامل المنحط، يعنيأكمل القراءة »
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