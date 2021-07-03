وطنية
سعار متطرفين لطرد “سبتاويين”
«فوكس» اليميني يعتبرهم جواسيس ويدعو إلى سحب الجنسية منهم اشتد سعار حزب “فوكس”، اليميني المتطرف بسبتة المحتلة، وأطلق نوابه في مجلس المدينة حملة تستهدف المغاربة وتصفهم ب”الطابور الخامس”، مطالبين بسحب الجنسية الإسبانية عنهم، وطردهم إلى المغرب. وقال مغربي، عضو بالحزب الاشتراكي الإسباني، في تصريح ل”الصباح”، إن حزب “فوكس” يقود حملةأكمل القراءة »
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