الرياضة
الشابي على المحك
طالب لاعبيه بنسيان هزيمة برشيد والتركيز على المباريات المقبلة يجد لسعد الشابي مدرب الرجاء، نفسه على المحك، حين يقابل الوداد، متصدر البطولة، اليوم (السبت،)، لحساب الجولة 25 من البطولة، أي قبل أيام على مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، وبعد أيام على هزيمة مفاجئةأكمل القراءة »
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