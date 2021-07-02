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أبو أسعد تعود للتمثيل أعلنت الفنانة السورية لورا أبو أسعد عودتها للتمثيل بعد غياب دام سبع سنوات، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورا يظهر مشاركتها بعمل درامي قصير بعنوان “روز” وهو من تأليف طلال مارديني وإخراج عباس شرف .وعلقت لورا على المنشور و الصور قائلةأكمل القراءة »
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