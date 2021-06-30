الملك يهنئ رئيس الكونغو بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطي، فيليكس تشيسيكيدي، بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات لفيليكس تشيسيكيدي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكونغولي بالتقدم والرخاء .

ومما جاء في برقية الملك “إن الروابط المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية القائمة على الأخوة والتضامن ما فتئت تزداد متانة ورسوخا، بفضل إرادتنا المشتركة، لما فيه خير شعبينا”.

وأضاف جلالته “أغتنم هذه المناسبة لأجدد لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز شراكتنا المتميزة وجعلها نموذجا لخدمة التنمية في قارتنا “.

وأشاد الملك بانخراط فيليكس تشيسيكيدي ، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، في تسوية الخلافات في إفريقيا وبجهوده الحثيثة من أجل النهوض بقيم السلم والحوار.