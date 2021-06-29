أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الأربعاء من جريدة الصباح

“صفقات وهمية أمام جرائم الأموال”…”نصف مليار للإفراج عن بارون”… “تنقيلات تزلزل

المحافظات العقارية”…””بلوكاج” التعيينات في المناصب العليا”…”تزوير سجلات رسمية

يورط رئيسة مقاطعة”… “”أنتربول” تطارد أباطرة كوكايين مغاربة”… “”شناقة” الانتخابات يلعبون ورقة “الأكباش”… ملف اقتصادي بعنوان “انتعاشة ما بعد كورونا”… “عصابة تهريب دولي تدهس دركيين”… حوار بعنوان “بن سليمان: “بيجيدي” دخل مرحلة الشيخوخة”… “الجامعة تنهي جدل العقود”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المقيرة تجدونها في عدد غد الأربعاء من جريدة الصباح.