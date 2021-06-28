حوادث
نصـب علـى وكـلاء شركـات كبـرى
تسريب وثائق ملفات واستعمالها للابتزاز بشيكات سلمت على بياض ضمانة كشفت شكايات مباشرة توصلت بها النيابة العامة بالبيضاء، عملية نصب كبيرة تعرض لها وكلاء شركات وتورط فيها مسؤولون تجاريون استعملوا وثائق ملفات عملاء وجدوا أنفسهم في عز أزمة كورونا عرضة للابتزاز بشيكات وضعت أصلا على سبيل الضمان، للحصول على وضعيةأكمل القراءة »
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