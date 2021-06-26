الرياضة
المنتخب وفلسطين يفتتحان كأس العرب
الفدائيون اكتسحوا جزر القمر في مباراة فاصلة يقص المنتخبان الوطني لكرة القدم والفلسطيني شريط البطولة العربية للمنتخبات في فاتح دجنبر المقبل، انطلاقا من السادسة، بعد تأهل الثاني رسميا إلى نهائيات كأس العرب، عقب الانتصار الساحق على جزر القمر بخمسة أهداف لواحد في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الخميس)، بملعب جاسمأكمل القراءة »
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