اذاعة وتلفزيون
لحلو يقصف مسؤولي قطاع الفن
أثارت تدوينة نشرها الموسيقار نعمان لحلو، على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، جدلا كبيرا، سيما أنه وجه من خلالها انتقادات، وقصف بعض مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع الفني، بطريقته الخاصة. واختار لحلو في تدوينته الحديث عن “استهزاء” ولا مبالاة المسؤولين عن القطاع الفني، خلال الاحتفال بعيد الموسيقى، إذ كتب فيها “بمناسبةأكمل القراءة »
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