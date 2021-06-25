أســــــرة
3 خطوات مهمة
يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالشد العضلي في الساق أثناء النوم، وهو ما يسبب إزعاجا شديدا نظرا لما يسببه من آلام يفقد معها الشخص القدرة على النوم إلى حين التخلص منها. ومن أجل الوقاية من التعرض للشد العضلي أثناء النوم، لابد من اتباع ثلاث خطوات مهمة، أولاها الإكثار من شربأكمل القراءة »
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