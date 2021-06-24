الرياضة
هدية طريفة لابن رونالدو
قدم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب جوفنتوس، هدية طريفة لابنه، جونيور، في عيد ميلاده 11، وهي عبارة عن سيارة بسيطة للأطفال. وسعد جونيور بالهدية، إذ نشرها على حسابه الشخصي على “إنستغرام”، موجها رسالة شكر لوالده، نجم جوفنتوس. ويلقى ابن رونالدو متابعة كبيرة على “إنستغرام”، إذ شاهد صورته الملايين في وقتأكمل القراءة »
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