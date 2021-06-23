الرياضة
تحذيرات الصحة تهدد عودة الجمهور
الجامعة تحيل الملف على السلطات المختصة باتت عودة الجمهور إلى الملاعب الرياضية في يوليوز وغشت المقبلين مهددة، بعد تحذيرات وزارة الصحة، بشأن خطورة عدم التقيد بالتدابير الوقائية. وبينما طلبت الكنفدرالية الإفريقية حضور 12 ألف متفرج في نهائي الأبطال الذي سيجمع المتأهلين من مباراتي كايزر شيفز الجنوب الإفريقي والوداد والأهلي المصريأكمل القراءة »
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