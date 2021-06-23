الرياضة
رؤساء أندية يستعدون لمباراة الانتخابات
أعضاء ومسؤولون في الجامعة والعصب يحصلون على تزكيات الترشح يستعد عدد من رؤساء ومسؤولي أندية القسم البطولة الوطنية الاحترافية والهواة، إلى دخول الاستحقاقات السياسية المقبلة. وعلمت “الصباح”، أن أحزابا منحت تزكيات لرؤساء الأندية وممثليها، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، على غرار حسن الفيلالي، رئيس الاتحاد الزموري للخميسات، وعادل التويجر عن الجمعيةأكمل القراءة »
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